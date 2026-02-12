si surriscalda cabina enel una notte intera di blackout

Questa notte, a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, si sono vissuti momenti di grande disagio. La cabina Enel si è surriscaldata, causando un blackout che è durato diverse ore. Le persone sono rimaste senza corrente dalla sera fino alle prime ore del mattino, creando non pochi problemi alle famiglie e alle attività della zona. Ora si attende che venga riparato il guasto e che la fornitura venga ripristinata.

Diverse ore senza energia elettrica a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, martedì sera e nelle prime ore della notte. Diversi cittadini hanno protestato perché non hanno potuto attivare, ad esempio, il riscaldamento. La motivazione di questo mini blackout, è da ricercare in un problema che si è venuto a creare in una cabina. E-Distribuzione (società del Gruppo Enel), da noi interpellata, informa che si è trattato del surriscaldamento di un quadro elettrico nella cabina di trasformazione denominata "San Giuseppe" e che presiede a quella linea. Per fortuna le protezioni hanno tenuto e quindi non vi è stato alcun incendio, ma soltanto fuoriuscita di fumo, subito gestita grazie anche all’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nella serata di ieri, 1 gennaio, in via Provinciale Pisana si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una cabina dell’Enel.

Domenica si sono verificati blackout in diverse aree a causa di un incendio in una cabina elettrica Enel vicino al supermercato Famila di Calisese.

