Stufa a pellet si surriscalda e incendia casa 24enne si lancia dalla finestra | ricoverata a Trento

L'incidente in un'abitazione di Cavedago dove è intervenuto l'elisoccorso per il trasporto della 24enne in codice rosso a Trento. Alla base dell'incendio ci sarebbe un surriscaldamento della stufa a pellet con conseguenze corto circuito dell'impianto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

