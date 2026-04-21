Vuoi più bene a me o a lui? Gelosia tra fratelli | consigli pratici del pedagogista Daniele Novara per gestire la competizione in famiglia
Un genitore si trova spesso ad affrontare momenti di sconforto quando un bambino esprime di sentirsi meno amato rispetto a un fratello. La gelosia tra fratelli è un fenomeno comune e può generare tensioni all’interno della famiglia. Per affrontare queste situazioni, pedagogisti e esperti consigliano approcci pratici e strategie per gestire la competizione e favorire un rapporto più equilibrato tra i bambini.
Un genitore si trova spesso ad affrontare attimi di puro sconforto quando un bambino esclama di sentirsi meno amato rispetto a un fratello. Il senso di colpa assale facilmente la madre o il padre coinvolto. Di fronte a queste situazioni complesse, il noto pedagogista Daniele Novara interviene con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale per offrire una preziosa chiave di lettura a tutte le famiglie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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