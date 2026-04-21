Vuoi più bene a me o a lui? Gelosia tra fratelli | consigli pratici del pedagogista Daniele Novara per gestire la competizione in famiglia

Un genitore si trova spesso ad affrontare momenti di sconforto quando un bambino esprime di sentirsi meno amato rispetto a un fratello. La gelosia tra fratelli è un fenomeno comune e può generare tensioni all’interno della famiglia. Per affrontare queste situazioni, pedagogisti e esperti consigliano approcci pratici e strategie per gestire la competizione e favorire un rapporto più equilibrato tra i bambini.