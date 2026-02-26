Come educare i bambini alla lettura fin da piccoli | i consigli pratici del pedagogista Daniele Novara per genitori

Un pedagogista con anni di esperienza condivide alcuni metodi pratici per aiutare i genitori a far amare la lettura ai loro figli fin dalla tenera età. Attraverso suggerimenti concreti, si mira a rendere l’atto di leggere un momento naturale e coinvolgente, stimolando curiosità e capacità linguistiche nei più piccoli. Questi consigli puntano a creare un rapporto positivo con i libri e la lettura.

Il pedagogista Daniele Novara spiega come avvicinare i bambini alla lettura per sviluppare fantasia e vocabolario. Suggerisce di creare routine rilassanti, allestire una piccola libreria in cameretta e dare sempre il buon esempio in famiglia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

