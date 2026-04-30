I 10 eventi con cui accendere il lungo weekend del 1° maggio

Il lungo weekend del 1° maggio si avvicina, grazie alla festività di venerdì che permette di prolungare le vacanze. Sono in programma numerosi eventi che spaziano tra concerti, sagre, mostre e iniziative culturali, offrendo diverse opportunità di svago per chi desidera approfittarne. Le città si preparano ad accogliere visitatori con programmi speciali, mentre le piazze si animano di musica e tradizioni locali, creando un clima di festa e allegria.

Sarà un weekend lungo con venerdì 1 maggio festivo. Gli eventi per trascorrere giornate all'insegna del divertimento e della spensieratezza saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio a Lecco e provincia, ma anche.🔗 Leggi su Leccotoday.it Why Did The Maya Suddenly Abandon Their Cities History For Sleep Notizie correlate Leggi anche: Guida al weekend lungo del 1°maggio: i 10 eventi da non perdere Festival del libro per ragazzi. Gran finale con Pera Toons. Lungo weekend di eventiGran finale domenica del festival del libro per ragazzi con Pera Toons, non a caso uno degli autori più amati dalle nuove generazioni.