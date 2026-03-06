Festival del libro per ragazzi Gran finale con Pera Toons Lungo weekend di eventi

Il festival del libro per ragazzi si conclude domenica con un evento speciale dedicato a Pera Toons, uno degli autori più apprezzati tra i giovani lettori. Durante il lungo weekend, sono stati organizzati numerosi incontri e attività, attirando un pubblico vario e interessato alle novità letterarie per i più giovani. La manifestazione si chiude con questa grande festa dedicata al mondo dell’illustrazione e della narrativa per ragazzi.

Gran finale domenica del festival del libro per ragazzi con Pera Toons, non a caso uno degli autori più amati dalle nuove generazioni. Ma non sarà l'unico evento di in questo week end di una kermesse che ha coinvolto oltre 3mila persone, in gran parte studenti, con due settimane di presentazioni, laboratori, spettacoli teatrali, formazione per gli insegnanti e incontri con gli autori. Stamani si comincia con le letture animate curate da Nata Teatro, poi sempre al mattino al Teatro Dovizi sarà la volta di Riccardo Pedicone con "E sembra quasi vero", il giovane scrittore e influencer @rickipedi. Domani alle ore 16 il Festival del Libro si sposterà per la prima volta a Stia e in particolare al Planetario del Parco per l'evento con Federico Taddia che presenterà il suo libro "Nata in via delle cento stelle" sulla vita di Margherita Hack.