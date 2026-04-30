Hypercar ’geniali’ Pagani ispirato da Leonardo

A Vinci, durante un fine settimana, si tiene una mostra dedicata alle hypercar di Horacio Pagani, che si ispirano all’Uomo vitruviano di Leonardo. L’evento unisce arte, scienza e ingegno, con le vetture esposte sotto lo sguardo del celebre disegno rinascimentale. Le auto rappresentano un punto di incontro tra il mondo dell’automobilismo e il patrimonio culturale del Rinascimento, attirando appassionati e visitatori interessati a questa fusione tra tecnologia e storia.

VINCI Sotto lo sguardo dell’Uomo vitruviano, dove arte, scienza e ingegno si incontrano, arrivano le hypercar di Horacio Pagani: a Vinci, per un fine settimana, il mito di Leonardo dialoga con l’ingegneria contemporanea. Sarà lo spettacolo che i cittadini di Vinci e tutti gli appassionati potranno apprezzare da domani a domenica 3 maggio, quando due esemplari della casa automobilistica di San Cesario sul Panaro faranno mostra di sé in Piazza Guido Masi. Le auto, una Pagani Utopia Roadster del 2024 e una Pagani Zonda F del 2005, arriveranno intorno alle 10 di domani e rimarranno nel borgo leonardiano fino alle 18 di domenica 3. Lo stesso...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hypercar ’geniali’. Pagani ispirato da Leonardo Notizie correlate Pagani, quando l’hypercar diventa attico di lusso a MiamiPagani non produce più unicamente hypercar da milioni di euro, ora costruisce anche case da milioni di dollari. Milano Design Week: dal mito Honda alla hypercar da 1.900 CVDal 20 al 26 aprile, il cuore pulsante di Milano si trasforma nel palcoscenico tecnologico dello studio torinese Pininfarina. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Hypercar ’geniali’. Pagani ispirato da Leonardo. Le hypercar Pagani in mostra a Vinci nel segno di LeonardoLe hypercar di Horacio Pagani in mostra sotto l’Uomo vitruviano. Sarà lo spettacolo che i cittadini di Vinci e tutti gli appassionati potranno apprezzare ... gonews.it Pagani protagonista al Festival of Speed 2025 con 4 hypercarIn occasione del Festival of Speed, in programma a Goodwood, in Inghilterra, dal 10 al 13 luglio, Pagani Automobili sarà presente con 4 hypercar, di cui 2 impegnate nella storica salita della ... ansa.it