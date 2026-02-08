Horacio Pagani trasforma due appartamenti a Miami in un vero e proprio simbolo di lusso. I due attici, valutati ciascuno 26 milioni di dollari, sono stati disegnati personalmente dallo stesso Pagani, che ha coinvolto il nuovo reparto Pagani Arte. La passione per le auto sportive si trasforma così in un progetto di design abitativo esclusivo.

Pagani non produce più unicamente hypercar da milioni di euro, ora costruisce anche case da milioni di dollari. E lo fa esattamente nello stesso modo: a mano, su misura, senza compromessi. Il progetto si chiama Pagani Penthouse e occupa gli ultimi due piani della torre Pagani Residences, un edificio di 30 piani che sorgerà a North Bay Village, l’isola esclusiva tra Miami e Miami Beach con vista diretta sulla Baia di Biscayne. I due attici duplex – l’Attico 01 da 1.134 mq (650 interni + 484 esterni) a partire da 26,5 milioni di dollari e l’Attico 02 da 994 mq (566 interni + 428 esterni) a partire da 25 milioni – sono stati disegnati personalmente da Horacio Pagani insieme al neonato reparto Pagani Arte che evidentemente inizia la sua attività con la marcia giusta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pagani, quando l’hypercar diventa attico di lusso a Miami

