A Los Angeles, le giornate di ripresa nei set cinematografici sono aumentate del 10% nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel frattempo, il fondo tax credit della California è stato rinnovato e incrementato da 330 a 750 milioni di dollari all’anno, con l’obiettivo di sostenere l’industria cinematografica locale. Questi cambiamenti indicano un deciso impulso alla produzione nel settore.

? Cosa sapere Le giornate di lavoro nei set di Los Angeles salgono al 10% tra gennaio e marzo 2026.. Il fondo tax credit della California passa da 330 a 750 milioni di dollari annui.. Tra gennaio e marzo 2026, le giornate di lavorazione nei set dell’area di Los Angeles sono salite a 5.121, segnando un incremento del 10% rispetto al trimestre precedente secondo i dati gestiti da FilmLA. È come quando in una cucina si sente di nuovo il profumo del sugo che borbotte dopo un lungo silenzio: un segno che la vita sta tornando a scorrere con un ritmo più familiare. Dopo il periodo difficile vissuto alla fine del 2025, caratterizzato da uno stallo dovuto alla pandemia, agli scioperi nel settore e alla mancanza di incentivi fiscali che avevano spinto molte produzioni lontano dalla California, oggi si respira un’aria diversa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hollywood rinasce: i film volano grazie ai nuovi fondi in California

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