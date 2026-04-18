Reggio rinasce | il piano di Cannizzaro tra nuovi fondi e decoro

A Reggio Calabria, il candidato del centrodestra ha presentato il suo piano di azione durante un incontro organizzato presso la sede di Confindustria. Il progetto prevede l’assegnazione di nuovi fondi e interventi per migliorare il decoro urbano. La proposta mira a favorire una trasformazione della città attraverso interventi strutturali e investimenti mirati. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti di imprese e stakeholder locali.

Il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro ha delineato il proprio piano d’azione per la città di Reggio Calabria durante un incontro tenutosi presso la sede di Confindustria, puntando su una trasformazione strutturale del territorio. Il progetto mira a contrastare il degrado accumulato negli ultimi dodici anni attraverso un modello basato sulla collaborazione tra amministrazione pubblica e investitori privati. Un modello di rigenerazione urbana tra estetica e gestione delle risorse. La visione proposta da Cannizzaro si fonda sulla necessità di restituire dignità al patrimonio edilizio e agli spazi pubblici della città, partendo da un riconoscimento onesto dello stato attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio rinasce: il piano di Cannizzaro tra nuovi fondi e decoro Notizie correlate Cannizzaro: il deputato che porta più fondi a ReggioLa scena politica di Reggio Calabria si accende con una candidatura che promette di ribaltare le aspettative sulla città dello Stretto. Ausl Reggio: piano per il pareggio tra nuovi ticket e IrpefL’Azienda Usl di Reggio Emilia punta a stabilizzare il proprio bilancio preventivo per l’anno 2026, puntando a un pareggio che permetterebbe di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Reggio Calabria, presentato piano da 50 milioni per il lavoro a 1000 giovani; PRESENTATO IL PIANO STRATEGICO 2026–2028 DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA: UNA VISIONE INTEGRATA PER UN MUSEO CONNESSO, ACCESSIBILE E INTERNAZIONALE. Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria | Presentato il piano strategico 2026/28Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria presenta il suo nuovo Piano strategico: ecco cosa prevede fino al 2028 ... ilsussidiario.net