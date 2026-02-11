Nel campionato di hockey su prato Serie A2, il match tra Forte dei Marmi e Eboli si è concluso con un risultato di 5-2. I padroni di casa, i ragazzi di Andrea Facchini, hanno dimostrato carattere e tenacia. Dopo un primo tempo difficile, sono riusciti a rimontare e a vincere con merito. La partita ha mostrato una squadra forte e determinata, pronta a conquistare altri risultati positivi.

Forte dei Marmi-Eboli 5-2 Successo maturo e in rimonta per i ragazzi di Andrea Facchini, che soffrono enormemente nel primo tempo. I campani passano infatti al 10’ con Alvarinho e, dopo il tiro diretto fallito da Tommaso Giovannelli, raddoppiano pure al 23’ con Gulotta. A 9’’ dalla fine del primo tempo però Ambrosio accorcia e dà il là a una nuova partita. Al 10’ della ripresa Cacciaguerra impatta e la partita resta in bilico anche alla luce degli errori, su tiro diretto di Agostinho e Tommaso Giovannelli. A 5’ dalla fine Cacciaguerra firma il sorpasso, poi Tommaso Giovannelli e Chereches allungano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey Serie A2. Camaiore travolgente. Forte e Pumas ok

Approfondimenti su Forte Forti

Nel campionato di Hockey su pista Serie A2, il Forte dei Marmi si conferma in vetta dopo una vittoria combattuta contro Matera, conclusa 5-4.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Forte Forti

Argomenti discussi: Tre goleade segnano la domenica hockeystica. Thiene e Forte, Campioni d'Inverno della Serie A2; A2, poker di vittorie a suon di gol per le versiliesi. Camaiore vince 15-0, cinquina di Mattugini. Forte al comando; Thiene e Forte dei Marmi sono campioni d’Inverno in serie A2; Hockey Prato in campo. Duello con Camaiore.

Hockey su pista serie A2. Derby Pumas-Camaiore. Il Cgc va a FollonicaLa serie A2 di hockey torna con la 12a giornata dopo la pausa pasquale. In programma il derby Pumas-Camaiore e altre sfide interessanti tra le squadre in lotta per la vetta della classifica. Torna ... lanazione.it

Hockey su pista Serie A2. Comanda il Forte. Ok Pumas e CamaioreAppena 1’ e il Forte passa con Lorenzo Giovannelli. Al 7’ Piozzini impatta su rigore e po secondi dopo Giudice ribalta tutto. Al 15’ Bordanove sigla l’1-3 e sembra finita, ma nella ripresa è grande ... lanazione.it

A Milano la febbre dell'hockey sull'onda della serie tv Heated rivalry: «Noi alla ricerca del giocatore più sexy» - facebook.com facebook