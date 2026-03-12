L’Hockey Prato torna a giocare dopo una pausa forzata causata dagli impegni del Pumas Viareggio in coppa. La squadra pratese riprende le partite ufficiali sul campo, in una fase di ritorno alle competizioni. La ripresa avviene in un momento in cui l’intero campionato riprende il suo ritmo normale, con l’obiettivo di competere nuovamente in campo.

La pausa "forzata", dovuta al concomitante impegno del Pumas Viareggio in coppa, è finita: per l’ Hockey Prato è tempo di tornare in pista. E l’appuntamento è per dopodomani, quando tornerà il campionato: in attesa di sapere quando sarà recuperata la gara con Pumas, gli uomini di Enrico Bernardini saranno di scena in Versilia fra due giorni, alle 18, per misurarsi con il Viareggio Hockey B. Si tratterà dello scontro al vertice e si profila quindi un incontro combattuto ed interessante, con Baldesi e compagni nel ruolo di favoriti. Il sodalizio pratese occupa infatti il primo posto nella classifica del girone E del campionato di Serie B 202526 di hockey su pista, viaggiando a punteggio pieno (18 punti) dopo aver vinto tutte e sei le partite fino a qui disputate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Hockey torna in campo. Missione Viareggio

