hockey prato in testa ora sfida a viareggio

L'Hockey Prato si trova in testa alla classifica dopo aver ricevuto tre punti senza scendere in campo, grazie a una vittoria a tavolino con il punteggio di 10-0. La società ha ottenuto anche un indennizzo di 300 euro per le spese di organizzazione. Ora si prepara alla prossima sfida, questa volta contro il Viareggio.

Vittoria a tavolino per 10-0, indennizzo di 300 euro per le spese di organizzazione sostenute e tre punti conquistati senza giocare. Si è concluso così, a favore dell'Hockey Prato, il caso della partita contro il CP Grosseto fissato per lo scorso sabato, poi non disputatosi a causa della scelta del club maremmano (in difficoltà economiche) di non presentarsi. Ed il giudice sportivo ha usato a quanto pare la mano pesante (considerando anche l'ammenda di 500 euro comminata ai grossetani). Un avvenimento sui generis, con gli uomini di Enrico Bernardini che a questo punto hanno incamerato la sesta vittoria in altrettante partite disputate nel campionato di Serie B 202526 di hockey su pista.

Hockey Prato in campo. Sfida con ViareggioVincere ancora, per calare il poker e consolidare ulteriormente la prima posizione in campionato.

Leggi anche: Hockey Prato affronta il Viareggio in una sfida che mette in gioco orgoglio e strategia sul ghiaccio.

