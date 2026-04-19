Hockey pista | Trissino chiude la regular season di Serie A1 con una vittoria pari tra Bassano e Viareggio

Oggi si è conclusa la stagione regolare della Serie A1 di hockey su pista 2025-2026. La squadra di Trissino ha ottenuto una vittoria nel suo ultimo incontro, mentre il match tra Bassano e Viareggio si è concluso con un pareggio. La giornata ha segnato la fine delle partite di campionato prima dei playoff e delle fasi successive.

Il dado è tratto: con la giornata di oggi si è conclusa la stagione regolare valida per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Sabato sera infatti sono andate in scena in contemporanea tutte le partite, con Trissino che ha staccato ulteriormente Bassano. I veneti infatti hanno chiuso al comando con 68 punti, complice anche la vittoria su Valdagno per 6-2. La seconda della classe Bassano è invece stata frenata sul 2-2 da Viareggio, squadra che si è piazzata poi in terza posizione. Da menzionare poi la vittoria di Follonica, capace di sconfiggere Lodi per 5-3, bene anche Giovinazzo che ha rifilato un 4-1 a Grosseto. Da segnalare infine il blitz in esterna di Forte Dei Marmi su Breganze (2-4) e di Novara su Sarzana (2-3).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey pista: Trissino chiude la regular season di Serie A1 con una vittoria, pari tra Bassano e Viareggio Notizie correlate Hockey pista: Bassano e Trissino se ne vanno definitivamente in Serie A1Di seguito i tabellini, il riepilogo e la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Hockey pista: Trissino strapazza Bassano nella Serie A1. Scontro diretto che cambia la classificaNel testa a testa che ha chiuso la 24esima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, il Trissino ha vinto nettamente sul Bassano, in uno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hockey pista: Trissino chiude la regular season di Serie A1 con una vittoria, pari tra Bassano e Viareggio; Trissino vince la Stagione Regolare. Blitz del Giovinazzo a Bassano e tiene aperta la salvezza; Il Trissino chiude con una vittoria la decima giornata di WSE Champions League 2025/26, Bassano sconfitto; Ultima di WSE Champions League. Trissino per il terzo posto in Francia, Bassano sfida il Benfica. Hockey pista: Trissino chiude la regular season di Serie A1 con una vittoria, pari tra Bassano e ViareggioFinale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 ... oasport.it Hockey pista, Trissino umilia Bassano 10-1 e vola in testa alla Serie A1Nel confronto diretto che ha concluso la ventiquattresima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, il Trissino ha letteralmente dominato il Bassano, imponendosi con un risultato ... it.blastingnews.com A Recoaro per chiudere in bellezza. Poi saranno playoff! Domenica sulla pista del Roller Recoaro (live Youtube/SkateItalia Hockey Pista) si chiuderà la regular season di A2. Un campionato nel quale siamo stati protagonisti, con un quinto posto ottenuto mate - facebook.com facebook