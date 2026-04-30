Ho visto il video di un cliente che entra in un Compro Oro | sono finito dentro una strategia di marketing

Ho notato che sul mio social sono comparsi diversi video di negozi come compro oro, tatuaggi, venditori di borse e accessori usati. Uno di questi mostra un cliente che entra in un negozio di compro oro, e successivamente sono aumentate le pubblicazioni di contenuti simili provenienti da vari esercizi commerciali di questo tipo. Non ci sono altri dettagli o commenti associati ai video che ho visto.

Il mio algoritmo social ha cominciato a riempirsi di video ambientanti in diversi negozi: Compro Oro, tatuaggi, venditori borse e accessori usati. Ho iniziato a guardarli: tutti si basano sulla stessa strategia per tenere l'utente incollato allo schermo.🔗 Leggi su Fanpage.it

BASTA sconti: perche i clienti non ti pagano QUANTO VALI (e come evitarlo)

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Ho appena visto il video di un amore tossico tra due ciliegie: dentro il Fruit Drama creato con l’IATra fragole alle prese con relazioni tossiche e mirtilli bullizzati, il "Fruit Drama" è l'ultima frontiera dell'AI slop.