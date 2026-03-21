‘Ho salvato il mio cane con l’IA’ | la verità dietro la storia virale che sta ingannando tutti

Un uomo senza competenze mediche afferma di aver utilizzato l’intelligenza artificiale per sviluppare un vaccino contro il cancro del suo cane. La storia, diventata virale, si focalizza sul salvataggio dell’animale attraverso questa tecnologia. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social network, alimentando discussioni su possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore veterinario. La narrazione si concentra sulla decisione personale dell’uomo e sul risultato ottenuto.

Il caso Rosie: davvero l’intelligenza artificiale ha creato una cura?. Una storia perfetta per diventare virale: un uomo, senza formazione medica, usa l’ intelligenza artificiale e crea un vaccino contro il cancro per il suo cane. Fine. Applausi. Condivisioni. Titoli sensazionalistici. Peccato che la realtà sia molto diversa. La vicenda di Rosie, una cagnolina australiana colpita da un tumore aggressivo, è stata rilanciata anche da figure di primo piano nel mondo tech. Ma dietro il racconto semplificato si nasconde un processo scientifico complesso, lungo e tutt’altro che “fai da te”. Chi è davvero Paul Conyngham e cosa ha fatto. Il protagonista non è uno sconosciuto qualunque. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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