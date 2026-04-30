Ho rispetto per i mafiosi italiani in America È molto difficile fare paura se hai la voce di Super Mario | l’ironia di Francesco De Carlo al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Durante la trasmissione televisiva americana The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’attore e comico italiano ha scherzato sull’uso dell’ironia come strategia di comunicazione. Ha affermato di rispettare i mafiosi italiani in America, aggiungendo che è difficile fare paura con la voce di un personaggio famoso dei videogiochi. Francesco De Carlo, noto per la sua comicità, sta ottenendo popolarità anche al di fuori dei confini italiani.

Uno dei più apprezzati protagonisti della della stand up comedy, Francesco De Carlo, si sta facendo conoscere in America. Prima la partecipazione al Comedy Cellar di New York lo scorso 26 aprile, poi il primato del primo comico italiano a esibirsi al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, nell’ambito della rubrica Stand-Up on Fallon, portando in scena un monologo in inglese sulle difficoltà di un comico italiano negli Stati Uniti contemporanei. Il risultato è stato immediato. De Carlo ha parlato dei mafiosi italo-americani: “Ho un grande rispetto per i mafiosi italiani. Ho un grande rispetto per i mafiosi italiani qui, per due motivi. Prima di tutto, perché da un punto di vista antropologico, mi fanno paura.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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