Francesco De Carlo ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon le battute sulla mafia e la Seconda guerra mondiale

Martedì sera, lo stand-up comedian italiano è stato ospite al Tonight Show condotto da Jimmy Fallon. Durante la puntata, si è esibito in un monologo breve ma intenso, fatto di battute che hanno toccato temi come la mafia e la Seconda guerra mondiale. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico presente e di chi ha seguito la trasmissione in diretta.

Il Tonight Show di Jimmy Fallon è uno dei programmi televisivi più seguiti degli Stati Uniti, in particolare sulle coste. Si tratta di spazi in cui la satira la fa da padrona, e pertanto annovera diversi intermezzi comici. Nella puntata di martedì sera uno di questi intermezzi è stato affidato al celeberrimo stand-up comedian italiano Francesco De Carlo. Il quale, come suo costume, ha ironizzato su vari temi che legano Italia e Stati Uniti, dalla mafia alla Seconda guerra mondiale. Con anche decise frecciate all’amministrazione Trump sulla questione degli immigrati. Cosa ha detto Francesco De Carlo nello show di Jimmy Fallon Il riferimento...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Francesco De Carlo ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, le battute sulla mafia e la Seconda guerra mondiale Notizie correlate WWE: Roman Reigns deride CM Punk al The Tonight Show di Jimmy FallonRoman Reigns continua a lanciare frecciate a CM Punk in vista del loro incontro per il World Heavyweight Championship a WrestleMania 42. Nasce 'Il Colibrì Culturale' per raccontare la seconda guerra mondiale. Si parte con don Francesco e i suoi fratelliLa passione per la storia, in particolare per il secondo conflitto mondiale, può diventare il punto di partenza per un percorso di ricerca e... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lo stand-up comedian Francesco De Carlo ospite al Tonight show di Jimmy Fallon: Nun ce se crede; Lo stand - up comedian Francesco De Carlo ospite al Tonight show di Jimmy Fallon: Nun ce se crede; Il tennis torna a Piazza del Popolo: inaugurato il campo in terra rossa nel cuore di Roma; Roma, a Ponte Milvio chiude Ennio Shoes: la storia di un quartiere cancellata dalla movida. Il comico di stand up italiano Francesco De Carlo da Jimmy FallonMartedì sera il comico italiano Francesco De Carlo ha fatto un breve spettacolo durante il Tonight Show di Jimmy Fallon, uno dei più seguiti late night show statunitensi. De Carlo ha tenuto un monolog ... ilpost.it Il comico di stand up italiano Francesco De Carlo da Jimmy Fallon x.com Francesco De Carlo in scena al Teatro Brancaccio di Roma con “Limbo”: info e biglietti LINK NEI COMMENTI - facebook.com facebook