Pasquale De Meo, ex arbitro con oltre cento partite tra Serie A e B, ha raccontato di aver subito emarginazione e accuse di infamia dopo aver denunciato il sistema degli arbitri. Ha affermato di aver scelto di rispettare le regole, ma di aver comunque incontrato isolamento e diffidenza. La sua esperienza si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e critiche nel mondo del calcio.

«Ho scelto di seguire le regole e sono stato isolato». Pasquale De Meo, ex arbitro foggiano, ha oltre cento partite tra Serie A e B. Ha fatto da assistente in campo (il guardalinee, ndr) e da assistente al Var. Poi nel 2023 vide qualcosa che non gli piacque e denunciò tutto alla Procura federale. «Da lì – racconta – è iniziato il mio calvario. Sono stato isolato fino a quando non ho dovuto smettere». De Meo, lei è stato uno di quelli che – per una vicenda completamente diversa – aveva denunciato un «sistema nel mondo degli arbitri». Che successe? «Dopo un Milan-Empoli del 2023 ci fu una situazione strana nello spogliatoio. Preciso che avevo avuto una valutazione altissima da parte dell'osservatore arbitrale, ma decisi comunque di denunciare.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - «Ho denunciato il sistema arbitri, sono stato emarginato e mi davano dell'infame». L'intervista a Pasquale De Meo

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