Pasquale De Meo | Noi arbitri vivevamo un clima di terrore Gravina Chinè e Rocchi comandavano tutto

Pasquale De Meo, assistente arbitrale fino al 2024, ha raccontato di un ambiente di lavoro caratterizzato da paura e pressione. Ha accusato alcuni dirigenti di controllare completamente le decisioni e di influenzare il funzionamento del VAR, sostenendo che questa gestione avrebbe compromesso l'integrità delle partite. De Meo è stato tra i primi a denunciare pubblicamente le pratiche ritenute scorrette all’interno del sistema arbitrale.

Intervista a Pasquale De Meo, assistente fuori dall'AIA dal 2024, uno dei primi a denunciare la gestione Rocchi: "Condizionare il VAR vuol dire alterare e falsare il campionato. È facile manovrare la classifiche degli arbitri".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chiné sul caso Rocchi: “Ricostruzioni fantasiose”. Ma nuovi elementi possono riaprire l’inchiesta sportivaIl capo della giustizia sportiva italiana, Giuseppe Chiné, è intervenuto con una nota ufficiale per difendere la correttezza e l'operato della... Simone Tomassini: “Il manager di Vasco mi investì e da lì partì tutto. Music Farm? Vivevamo blindati”Concorrente a Sanremo 2004, poi in Tv con Ventura, l'artista si racconta a Fanpage: “Ero all’apice, ma nel 2008 cambiò tutto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Terremoto nel mondo arbitrale, il foggiano De Meo sul caso Rocchi: C'era un 'codice' per comunicare con la sala Var; Pasquale De Meo: Noi arbitri vivevamo un clima di terrore. Gravina, Chinè e Rocchi comandavano tutto; L'ex arbitro De Meo: Così Rocchi sceglieva i codici per comunicare in sala Var. Uno era sasso-carta-forbice; Pugno, carta, forbice. Il codice Rocchi per pilotare il Var. L'ex arbitro De Meo: Rocchi comunicava con il VAR con la morra cinese. Tutti sapevanoL'ex arbitro Pasquale De Meo ha alimentato quelle che sono le polemiche che stanno imperversando in questi giorni dopo che a Gianluca Rocchi è. tuttomercatoweb.com Caos Aia, Rocchi e le influenze sulle decisioni Var con carta, forbice e sasso: la denuncia dell’ex arbitro Pasquale De MeoTerremoto Aia, l'ex arbitro De Meo rivela un sistema collaudato di segnali di Rocchi per influenzare le decisioni Var, anche tramite carta, forbice e sasso ... clubdoria46.it MondoNews. Victor Galey · Sigla Telegiornale (2022/23). Pasquale De Meo, ex arbitro, racconta un sistema di segnali concordati nei raduni: gesti come morra cinese per influenzare le decisioni Var. “In alcune partite scattavano, in altre no. Questo falsava il ca - facebook.com facebook L’ex arbitro Pasquale De Meo, al microfono dell’AGI: “E poi: perché in alcune scatta il ‘pugno-mano-forbice’ e in altre no Così veniva falsato il campionato” #Rocchi #SpazioInter x.com