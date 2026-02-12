' A San Valentino | proteggi l’amore test Hiv rapidi e gratuiti a Bari

Sabato 14 febbraio, in Piazza Umberto a Bari, i volontari del CAMA e della LILA organizzano test Hiv rapidi e gratuiti per celebrare San Valentino. L’evento si svolge dalle 18 in collaborazione con l’Unità di Strada “Care for People” della Cooperativa Sociale Caps. Un modo per proteggere l’amore e sensibilizzare sulla prevenzione.

Sabato 14 Febbraio, in occasione della giornata dedicata all'amore, i volontari del CAMA e della LILA, in collaborazione con l'Unità di Strada "Care for People" della Cooperativa Sociale Caps, in Piazza Umberto a Bari, dalle ore 18.30 alle 20.30 (ultimo test), offriranno a chiunque vorrà dimostrare vero amore al proprio partner e per promuovere la consapevolezza del proprio stato sierologico tra la popolazione, test rapidi HIVSIFILIDE a risposta rapida, in modo anonimo e gratuito. L'infezione da Hiv, nel nostro paese, è ormai considerata un'infezione cronica che lascia spazio a progetti di vita personali, lavorativi e familiari, compreso quello di diventare genitori.

