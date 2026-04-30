Hinault consiglia Seixas | Meglio che cominci da Giro d' Italia o Vuelta

Roma, 30 aprile 2026 - L'ultimo ciclista francese a vincere il Tour de France è stato Bernard Hinault. Recentemente, Hinault ha consigliato a un giovane ciclista di iniziare le proprie corse a tappe con il Giro d'Italia o la Vuelta. La sua raccomandazione si basa sulla preferenza per le gare che si svolgono in Italia e in Spagna, considerate più adatte per un debutto in questo tipo di competizioni.

Roma, 30 aprile 2026 - L'ultimo transalpino ad aver vinto il Tour de France è stato Bernard Hinault ed è successo nell'ormai lontanissimo 1985: da allora, forse per la prima volta, un intero Paese sogna in grande grazie all'astro nascente di Paul Seixas, ma lo stesso " Le Blaireau " prova a frenare l'entusiasmo cercando, perché no, di dirottare il giovanissimo connazionale verso l'imminente Giro d'Italia 2026 o sulla successiva Vuelta 2026. Le dichiarazioni di Hinault su Seixas. Intercettato dai microfoni di Europe 1, Hinault prova a dare un consiglio a Seixas ma anche alla sua Decathlon CMA CGM, anche a costo di cambiare i piani che, in...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hinault consiglia Seixas: "Meglio che cominci da Giro d'Italia o Vuelta" Notizie correlate Bernard Hinault parla di Seixas: “Tour De France? Meglio iniziare dalla Vuelta o dal Giro d’Italia”Paul Seixas è attualmente uno dei profili più in vista del ciclismo internazionale. Garzelli: “Pellizzari da podio al Giro d’Italia. Interessante un confronto diretto Pogacar-Seixas”A poche settimane dalla Grande Partenza del Giro d’Italia, in programma l’8 maggio dalla Bulgaria, abbiamo raggiunto Stefano Garzelli per fare il...