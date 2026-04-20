A poche settimane dalla partenza del Giro d’Italia, prevista per l’8 maggio in Bulgaria, si suscitano aspettative sulle prestazioni dei ciclisti principali. Stefano Garzelli ha commentato il possibile piazzamento di Pellizzari in cima alla classifica e ha espresso interesse per un eventuale confronto diretto tra Pogacar e Seixas. La stagione ciclistica si avvicina e i pronostici si concentrano sui protagonisti che potrebbero emergere durante la gara.

A poche settimane dalla Grande Partenza del Giro d’Italia, in programma l’8 maggio dalla Bulgaria, abbiamo raggiunto Stefano Garzelli per fare il punto su questa prima parte di stagione ciclistica e per iniziare a proiettarci verso la Corsa Rosa. Vincitore del Giro del 2000, Garzelli che sarà nuovamente voce tecnica per la Rai, ha analizzato i temi più caldi del momento: dal dominio dei grandi campioni come Pogacar e Vingegaard, alla crescita dei giovani talenti, con uno sguardo attento anche alle prospettive italiane, come Pellizzari che sarà chiamato ad un appuntamento importante con il Giro. Il non aver vinto le cinque Monumento nello stesso anno è un’occasione ormai irripetibile per Pogacar? “Da un lato sì, perché vincere anche la Sanremo e poi completare l’en plein nelle Monumento è qualcosa che capita raramente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Garzelli: “Pellizzari da podio al Giro d’Italia. Interessante un confronto diretto Pogacar-Seixas”

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