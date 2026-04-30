Hera vola | dividendi più alti e nuovi nomi nel consiglio direttivo

Hera ha approvato il bilancio 2025 e deciso un dividendo di 16 centesimi per azione durante l’assemblea a Bologna. Nel piano industriale 2029 sono previsti investimenti che superano un miliardo di euro. Il consiglio direttivo ha anche annunciato l’ingresso di nuovi membri, mentre il bilancio evidenzia un incremento dei dividendi rispetto agli anni precedenti.

? Cosa sapere Hera approva bilancio 2025 e dividendo da 16 centesimi per azione a Bologna.. Il piano industriale 2029 prevede investimenti superiori a un miliardo di euro.. A Bologna, l’assemblea dei soci di Hera ha dato il via libera al bilancio 2025, confermando una traiettoria di crescita costante e una solidità finanziaria che si traduce in dividendi più alti scommette sulla multiutility. I dati raccolti durante l’incontro evidenziano un utile netto in ascesa, nonostante le difficoltà di un quadro economico non privo di ostacoli. La strategia del gruppo punta dritto verso il piano industriale fissato per il 2029, con un impegno economico che supera il miliardo di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hera vola: dividendi più alti e nuovi nomi nel consiglio direttivo Notizie correlate PepsiCo vola: utili in crescita e dividendi sempre più ricchiLa società di New York PepsiCo si appresta a svelare i propri dati finanziari relativi al primo trimestre, con gli analisti che puntano a un... Ghinolfi eletto nel consiglio direttivo della ILTSPISA Davide Ghinolfi, direttore facente funzioni dell’unità operativa di chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Aoup, è stato nominato nel... Approfondimenti e contenuti Hera, bilancio sempre più solido. Investimenti sopra al miliardo. Dividendi, al Comune 20 milioniIl profitto sale a 465 milioni di euro (+3,9%). Fabbri: Caro bollette, rispettati gli accordi ll segretario cittadino del Pd, Enrico Di Stasi, confermato nel cda. Le critiche del centrodestra . ilrestodelcarlino.it Hera, il tesoretto dei dividendi. Il Comune incasserà 4 milioni: Crescita e investimenti centraliA Ferrara, i conti del Gruppo Hera non sono solo numeri: sono un segnale concreto di crescita e di ritorno economico per la città. Secondo la proposta che sarà ratificata dall’assemblea di aprile, il ... ilrestodelcarlino.it