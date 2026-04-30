Hera azonisti premiati Calderisi e Tani nel cda

L’assemblea dei soci di Hera si è svolta a Bologna, dove è stato approvato il bilancio relativo all’anno 2025. Durante l’incontro sono stati annunciati i premi agli azonisti, mentre nel consiglio di amministrazione sono entrati Calderisi e Tani. Il gruppo ha mantenuto una crescita stabile dei risultati, anche in un contesto economico difficile.

L’assemblea dei soci di Hera, riunita a Bologna, ha approvato il bilancio 2025 confermando la solidità del gruppo e una crescita costante dei risultati, nonostante un contesto economico ancora complesso. In evidenza l’utile netto in aumento e investimenti in forte espansione, con oltre un miliardo destinato in particolare a reti idriche, ambiente ed energia, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e transizione energetica fissati dal piano industriale al 2029. Via libera anche alla distribuzione del dividendo, che sale a 16 centesimi per azione, segnando un incremento rispetto allo scorso anno e confermando una politica di remunerazione in crescita per gli azionisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hera, azonisti premiati. Calderisi e Tani nel cda Notizie correlate Cda Hera, Rimini sceglie Roberta CalderisiSarà l’avvocata Roberta Calderisi a rappresentare Rimini nel nuovo consiglio d’amministrazione di Hera. Per due mandati nel cda di Hera, il ringraziamento del sindaco a Mondardini: "Autorevolezza impareggiabile"“All’interno del consiglio di amministrazione ha partecipato attivamente alle principali scelte strategiche, contribuendo a rafforzare il ruolo...