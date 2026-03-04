Per due mandati nel cda di Hera il ringraziamento del sindaco a Mondardini | Autorevolezza impareggiabile

Il sindaco di Modena ha ringraziato pubblicamente Mondardini per il suo lavoro nel consiglio di amministrazione di Hera, sottolineando la sua autorevolezza. A Bologna si è svolta una riunione del Comitato di sindacato dei soci pubblici di Hera Spa, presieduta dallo stesso sindaco, con l’approvazione della lista dei candidati per il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, che saranno proposti per la nomina.

"All'interno del consiglio di amministrazione ha partecipato attivamente alle principali scelte strategiche, contribuendo a rafforzare il ruolo dell'azienda e mantenendo costante l'attenzione verso i territori" Si è riunito a Bologna, presieduto dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il Comitato di sindacato dei soci pubblici di Hera Spa che ha approvato la lista dei candidati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che saranno proposti per la nomina nel corso dell'assemblea dei soci convocata per il 29 aprile. Come da normativa, le liste saranno rese pubbliche entro l'8 aprile. "Indicata dai soci pubblici romagnoli su proposta del Comune di Cesena, Monica Mondardini rappresenta un profilo manageriale di altissimo livello.

