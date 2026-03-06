Cda Hera Rimini sceglie Roberta Calderisi

Il consiglio di amministrazione di Hera ha deciso che l’avvocata Roberta Calderisi rappresenterà Rimini nel nuovo organo. La nomina è stata annunciata di recente e Calderisi entra nel Cda come rappresentante della città. La sua designazione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su modalità o motivazioni. Rimini avrà così un nuovo membro nel consiglio di amministrazione dell’azienda.

Sarà l'avvocata Roberta Calderisi a rappresentare Rimini nel nuovo consiglio d'amministrazione di Hera. L'altro ieri a Bologna si è riunito il comitato di sindacato dei soci pubblici di Hera, che ha approvato la lista dei candidati proposti alla carica di componenti del cda e del collegio sindacale della multiutility. L'assemblea dei soci è in programma il 29 aprile, la lista dei candidati "sarà resa pubblica – spiega Hera in un comunicato – entro il prossimo 8 aprile". Intanto il comitato di sindacato ha già riconfermato i vertici: Cristian Fabbri e Orazio Iacono resteranno nei ruoli – rispettivamente – di presidente esecutivo e amministratore delegato nel prossimo triennio, fino al 2029.