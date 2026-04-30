Hamilton evitava lo sguardo di Verstappen prima della decisiva gara per il titolo

Prima della corsa decisiva per il titolo, Hamilton evitava di guardare Verstappen, creando un’atmosfera carica di tensione tra i due piloti. La scena si è svolta nel paddock, dove i due atleti non si sono rivolti sguardi diretti, alimentando le attese di un confronto difficile durante la gara. La mancanza di contatto visivo è stata notata da testimoni presenti nel settore.

"> Il Clima di Tensione tra Hamilton e Verstappen. In un’entusiasmante intervista, il noto presentatore delle conferenze stampa di Formula 1, Tom Clarkson, ha rivelato un aspetto poco noto riguardo alla tensione tra Lewis Hamilton e Max Verstappen prima della gara decisiva del campionato nel 2021. Durante il podcast “The Howie Games”, Clarkson ha raccontato come i due piloti non riuscissero a incrociare lo sguardo durante il media day che precedeva il gran premio di Abu Dhabi, un evento fondamentale nella loro carriera. La Lotta per il Titolo nel 2021. Nel 2021, la battaglia per il campionato di Formula 1 si decise all’ultima curva, con Hamilton e Verstappen che entravano entrambi nel Gran Premio di Abu Dhabi a pari punti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Hamilton evitava lo sguardo di Verstappen prima della decisiva gara per il titolo. Lewis Hamilton & Max Verstappen congratulate Carlos Sainz after podium finish in Qatar | BTS Notizie correlate Max Verstappen il più veloce a metà della prima giornata di Test a Sakhir. Hamilton accumula giri con la FerrariSi chiude con il miglior tempo di Max Verstappen la sessione mattutina della giornata inaugurale dei Test collettivi ufficiali pre-stagionali in... Antonelli ancora super, pole in Giappone. Leclerc 4°, Hamilton 6°. Vasseur: «In gara ?tutto può succedere». Verstappen in crisiLe parole del team principal della Ferrari a Sky Sport: «Bisogna gestire meglio le gomme nel giro secco.