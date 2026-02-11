Max Verstappen si prende la testa nella prima giornata di test a Sakhir. La sessione mattutina si conclude con il pilota Red Bull davanti a tutti, mentre Hamilton gira con la Ferrari. La squadra di Milton Keynes sembra in forma, ma il Bahrain promette ancora sorprese.

Si chiude con il miglior tempo di Max Verstappen la sessione mattutina della giornata inaugurale dei Test collettivi ufficiali pre-stagionali in Bahrain della Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Sulla pista di Sakhir sta andando in scena il primo vero confronto diretto a distanza tra le macchine di nuova generazione dopo lo shakedown a porte chiuse di fine gennaio al Montmelò. In questa fase della pre-season i riscontri cronometrici sono ancora poco indicativi, ma in ogni caso il fuoriclasse neerlandese della Red Bull è stato il più veloce nelle quattro ore di attività prima della pausa pranzo in 1’35?433, percorrendo ben 65 giri e raccogliendo dati preziosi sul funzionamento della RB22 e della power unit Red Bull Powertrains. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen il più veloce a metà della prima giornata di Test a Sakhir. Hamilton accumula giri con la Ferrari

Approfondimenti su Verstappen Sakhir

Durante il day-2 dei Test di Barcellona, Max Verstappen si è distinto come il più rapido, nonostante le condizioni meteo avverse.

Durante il test di Sakhir, Verstappen domina la pista e fa segnare i tempi migliori, lasciando gli avversari lontani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Verstappen Sakhir

Argomenti discussi: Max Verstappen, lo schiacciasassi della Formula Uno; Max Verstappen vs Lewis Hamilton: quale jet privato è il più bello?; Elenco stipendi F1: Verstappen in testa, la Ferrari spende di più; Patrese: Verstappen si adatta meglio di tutti, sarà campione 2026. Forse Ferrari stupirà, e Hamilton è motivato….

F1 2026 LIVE, test in Bahrein in diretta: Verstappen il più veloce al mattino, 52 giri per la Ferrari con HamiltonLa diretta della prima giornata di test precampionato della Formula 1 2026 in Bahrain: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e ... fanpage.it

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2026/ Video streaming tv: Verstappen il più veloce, Hamilton 5° (11 febbraio)Diretta test Formula 1 Bahrain 2026 streaming video tv: la nuova stagione porta con sè grande incertezza per le modifiche al regolamento. ilsussidiario.net

Max Verstappen domina i test in Bahrain! Dopo solo due ore in pista, il pluricampione del mondo ha piazzato la sua Red Bull in prima posizione con un tempo impressionante di 1:35.433. È chiaro: la sua corsa verso un altro titolo è già iniziata con grande forz - facebook.com facebook