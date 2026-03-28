In Giappica, la gara di Formula 1 si è conclusa con un'ottima prestazione di Antonelli, che ha superato il compagno di squadra Russell, mentre le Ferrari si sono posizionate più indietro, con Leclerc in quarta posizione e Hamilton in sesta. Il team principal ha dichiarato che in gara tutto può succedere, mentre Verstappen si trova in difficoltà, segnando una crisi.

Le parole del team principal della Ferrari a Sky Sport: «Bisogna gestire meglio le gomme nel giro secco. Abbiamo fatto meglio nel Q2 che nel Q3 e bisogna capire perché. Ma il passo gara è stato buono, quindi per domani tutto è aperto. Se sono soddisfatto dell'inizio di stagione? No perché abbiamo un deficit nei confronti della Mercedes, ma è anche vero che non siamo troppo lontani. E poi da Miami inizierà un altro tipo di campionato». È di Kimi Antonelli la pole position nel Gran Premio del Giappone. Il pilota italiano della Mercedes ferma il cronometro a 1'28"778 e partirà davanti a tutti anche sul circuito di Suzuka, dopo la pole conquistata due settimane fa in Cina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Antonelli ancora super, pole in Giappone. Leclerc 4°, Hamilton 6°. Vasseur: «In gara ?tutto può succedere». Verstappen in crisi

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la Repubblica. . Kimi Antonelli partirà dalle pole anche nel Gp del Giappone, terza prova del mondiale di Formula 1. Sul circuito di Suzuka il pilota italiano della Mercedes è stato il più veloce precedendo il compagno di squadra George Russell, leader del mo - facebook.com facebook

Pole abbastanza netta di Kimi Antonelli a Suzuka, rispunta Piastri davanti alle Ferrari. Nelle prime 3 qualifiche il problema più significativo della Ferrari é che non riesce a migliorare quei 3 decimi tra Q2 e Q3 #AutoRacer x.com