Sapore di Mare | dal film cult al musical ambientato nei favolosi anni ' 60
Il celebre film dei fratelli Vanzina arriva per la prima volta a teatro con un musical con le più belle canzoni italiane dei favolosi Anni 60. Dopo il trionfale successo del tour di debutto della scorsa stagione, torna in scena Sapore di Mare – il Musical: un viaggio evocativo nel cuore degli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sapore di mare senza fine. La favola diventa musical dal cinema al palcoscenicoPresentato le spettacolo che debutterà il primo febbraio al Verdi di Montecatini. L’emozione di Enrico Vanzina: Un film capolavoro che ci è sfuggito di mano. Alle falde del Kilimangiaro… Hit ... lanazione.it
Sapore di Mare non finisce mai: Un romanzo di formazione che parla ancora oggi ai giovaniIl brivido arriva nel finale, quando per i vacanzieri versiliani a caccia di creme solari e avventure passato e presente finiscono per scivolare uno sull’altro come una foto sul proprio negativo ... ilgiorno.it
