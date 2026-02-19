Fazzi L’adolescenza nei ’cattivi’ anni Ottanta
Esplorare il lato oscuro della provincia italiana, nello specifico Modena, e al tempo stesso dare voce alle giovani di un determinato periodo storico, ai loro sogni, alle loro paure. È questo il filo conduttore dell’ultimo libro di Giulia Fazzi, scrittrice carpigiana, che ha appena pubblicato ‘ Le ragazze sono andate via ’ (Mondadori). L’autrice presenterà il romanzo giovedì 26 febbraio, alle 18, alla libreria Ubil di Modena. Una storia dolce e crudele, come solo la giovinezza sa essere. "Siamo nel 1989, a Modena. In un arco temporale che va dall’inizio di quell’anno fino all’autunno, si intrecciano le storie di tre ragazze di 1617 anni, tre compagne di classe che la terza superiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Stranger Things 5, avete riconosciuto tutti gli omaggi alla cultura pop degli anni Ottanta (e non solo) nei primi quattro episodi?
Leggi anche: Magistrati in corsia, donazione di libri nei reparti pediatrici del Vito FazziLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fazzi L’adolescenza nei ’cattivi’ anni Ottanta; Safer Internet Day, SINPIA: Internet non è nemico né panacea, servono alfabetizzazione e regole sugli algoritmi.
Quando un ragazzo diventa adulto (davvero)? Quali sono i fattori psicosociali in giocoLa maggiore età è fissata in molti Paesi del mondo a 18 anni, ma dal punto di vista dello sviluppo psicosociale quando davvero si diventa adulti? La risposta più ovvia è che «dipende». I fattori in ... corriere.it
L’analisi di Elisa Fazzi, presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza facebook