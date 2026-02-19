Fazzi L’adolescenza nei ’cattivi’ anni Ottanta

Esplorare il lato oscuro della provincia italiana, nello specifico Modena, e al tempo stesso dare voce alle giovani di un determinato periodo storico, ai loro sogni, alle loro paure. È questo il filo conduttore dell’ultimo libro di Giulia Fazzi, scrittrice carpigiana, che ha appena pubblicato ‘ Le ragazze sono andate via ’ (Mondadori). L’autrice presenterà il romanzo giovedì 26 febbraio, alle 18, alla libreria Ubil di Modena. Una storia dolce e crudele, come solo la giovinezza sa essere. "Siamo nel 1989, a Modena. In un arco temporale che va dall’inizio di quell’anno fino all’autunno, si intrecciano le storie di tre ragazze di 1617 anni, tre compagne di classe che la terza superiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

