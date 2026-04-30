Guspini scontro con i carabinieri | arrestato il recidivo sotto bracciale

Nella serata di ieri a Guspini, un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri di Montevecchio. L’uomo, già recidivo, era sottoposto a un braccialetto elettronico. Il giudice per le indagini preliminari di Cagliari ha firmato l’ordinanza di trasferimento nel carcere di Uta. L’episodio ha portato all’arresto e all’accertamento delle condizioni dell’uomo.

? Cosa sapere Un uomo di 43 anni aggredisce i carabinieri di Montevecchio a Guspini ieri sera.. Il GIP di Cagliari dispone il trasferimento del recidivo nel carcere di Uta.. Un uomo di 43 anni è stato trasferito d’urgenza alla Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta nella serata di ieri, dopo che la sua aggressione ai carabinieri della Stazione di Montevecchio ha costretto il G.I.P. del Tribunale di Cagliari a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’episodio, che ha scosso la tranquillità di Guspini, è l’esito di una spirale di violenza iniziata pochi giorni fa all’interno di un’abitazione locale. Il soggetto, un volto già noto alle autorità per precedenti vicende, stava scontando una misura restrittiva presso la propria dimora attraverso l’utilizzo di un braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guspini, scontro con i carabinieri: arrestato il recidivo sotto bracciale Notizie correlate Fuga dopo al furto nel supermercato, poi lo scontro con i Carabinieri: arrestato un uomoAllertati dall'allarme del supermercato, i militari hanno poi inseguito un uomo in bici: portava con sè due zaini, all'interno dei quali è stata... Rapina un bar con una pistola giocattolo a Nardò vicino Lecce, arrestato 42enne recidivoUn uomo di 42 anni è stato fermato a Nardò (Lecce) con l’accusa di rapina aggravata a mano armata: secondo quanto ricostruito avrebbe minacciato il... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Dilettanti:Verdetti definitivi dall eccellenza alla seconda categoria,festeggiano Terralba,Alghero,Monte Alma,Himalaya.Capoterra,; Dilettanti:Verdetti definitivi dall eccellenza alla prima categoria,festeggiano Terralba,Alghero,Monte Alma. Promozione girone A, Guspini–Terralba e Uta–Castiadas i big matchTerzultima giornata di campionato nel girone A di Promozione, con tutti i riflettori puntati sulla corsa al vertice e sulle zone calde della classifica. Domenica alle 16 si gioca in contemporanea su ... unionesarda.it Promozione girone A, la capolista Terralba si aggiudica lo scontro al vertice col GuspiniTerzultima giornata del campionato di Promozione, girone A, ricca di gol e verdetti pesanti in alta classifica. Il Terralba batte il Guspini nello scontro diretto e mantiene la vetta, mentre alle sue ... unionesarda.it #Guspini L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasferito in #carcere dopo aver aggredito un #carabiniere durante un intervento presso la sua abitazione mentre si trovava ai #domiciliari - facebook.com facebook