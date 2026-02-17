Fuga dopo al furto nel supermercato poi lo scontro con i Carabinieri | arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di scappare dal supermercato rapinato nella notte tra domenica e lunedì, scatenando un inseguimento e uno scontro con i Carabinieri. Durante un controllo di routine a Ravenna, i militari hanno riconosciuto il sospetto che aveva appena preso di mira il negozio e sono subito intervenuti. Quando l’uomo ha visto arrivare le forze dell’ordine, ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e fermato in un breve inseguimento nel centro città.

Allertati dall'allarme del supermercato, i militari hanno poi inseguito un uomo in bici: portava con sè due zaini, all'interno dei quali è stata trovata tutta la refurtiva Una pattuglia della Radiomobile, mentre transitava nelle vicinanze di un supermercato del centro, è stata allertata dall'attivazione dei sistemi di allarme del punto vendita. Intervenuti tempestivamente, i carabinieri hanno intercettato un uomo, il volto coperto e vestito con abiti scuri, che cercava di allontanarsi dal retro dell'esercizio commerciale. Il soggetto, munito di due zaini, ha tentato la fuga su una bicicletta.