Museo Nazionale Palazzo Reale e Museo Navi Antiche | visita formativa per le guide turistiche di ConfGuide

Le guide turistiche associate a ConfGuide Confcommercio Pisa hanno partecipato a due sessioni formative presso il Museo Nazionale di Palazzo Reale e il Museo Navi Antiche. L’obiettivo degli incontri è stato approfondire le conoscenze sulle collezioni museali e migliorare le competenze professionali. Gli eventi hanno coinvolto guide di diverse esperienze, che hanno potuto visitare i musei e discutere sui contenuti esposti.

Valorizzare la promozione culturale della città e della sua straordinaria rete museale. Con questo obiettivo si sono tenuti gli educational formativi dedicati alle guide turistiche di ConfGuide Confcommercio Pisa, in due appuntamenti distinti organizzati al Museo Nazionale di Palazzo Reale e al Museo delle Navi Antiche. "Due iniziative che rientrano nell'accordo di partnership recentemente siglato da Confcommercio Pisa e Musei Nazionali di Pisa, che ringraziamo per questa opportunità - dichiara il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - l'accordo ha tra le sue finalità la promozione e divulgazione dell'offerta culturale cittadina con l'obiettivo di favorire una maggiore permanenza dei visitatori in città e sul territorio provinciale, incentivando itinerari alternativi alle mete più conosciute.