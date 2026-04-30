Guida sotto stupefacenti | nuovi protocolli per i controlli stradali

La polizia locale di Trieste ha modificato i protocolli per i controlli tossicologici durante i controlli stradali. Le nuove procedure prevedono modalità aggiornate per le verifiche sui conducenti sospettati di aver assunto sostanze stupefacenti. I controlli vengono effettuati attraverso test sul posto e analisi in laboratori specializzati. Le autorità hanno comunicato che queste misure entreranno in vigore immediatamente.

? Cosa sapere La polizia locale di Trieste ha aggiornato i protocolli per i controlli tossicologici stradali.. Nuove direttive ministeriali del 2025 seguono la sentenza numero 10 della Corte Costituzionale.. Questa mattina, all’interno della Sala Luttazzi situata nel Magazzino 26 in Porto Vecchio, la polizia locale di Trieste ha tenuto un seminario tecnico dedicato al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’incontro informativo ha messo al centro del dibattito le procedure di accertamento tossicologico-forense, aggiornate alla luce della recente sentenza numero 10 del 2026 emessa dalla Corte Costituzionale. Il momento di confronto, che ha la partecipazione dei vertici delle forze di polizia della provincia, è stato aperto dal prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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