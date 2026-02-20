Stretta sulla statale Marecchiese | nuovi controlli stradali in arrivo

Stretta sulla statale Marecchiese: nuovi controlli in arrivo Questa mattina, ad Arezzo, il prefetto ha convocato una riunione con i rappresentanti dei comuni di Badia Tedalda e Sestino, insieme ai comandanti della Polizia Stradale e dei Carabinieri. La discussione si è concentrata sulla sicurezza stradale, in particolare sui frequenti incidenti lungo la statale. Sono stati pianificati controlli più severi e pattugliamenti potenziati per prevenire comportamenti pericolosi. La decisione mira a ridurre i rischi e a garantire un traffico più sicuro, soprattutto durante le ore di punta.

L’incontro, richiesto dalle due amministrazioni comunali, è stato incentrato sulle misure necessarie a elevare il livello di sicurezza lungo la statale 258 Marecchiese. Il prefetto ha garantito il proprio impegno a sviluppare al più presto le necessarie intese e iniziative con le istituzioni interessate alla questione. Nel contempo, sarà dato impulso ai servizi di controllo lungo il tratto stradale interessato. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Cup Arezzo, l'azienda non risponde alle lavoratrici e non riconosce le ore. I sindacati: "Il tempo è scaduto" Cantieri agli sgoccioli.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Lecce-Gallipoli, in arrivo due nuovi autovelox sulla Statale 101: ecco dove saranno installati Leggi anche: Senso unico alternato sulla statale 417 per lavori stradali Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Nuova Marecchiese, Marcello: In 2 anni FdI sblocca ciò che il Pd non ha fatto in 15Il consigliere regionale: Polemiche sulle risorse: Governo accelera l’iter In risposta alle dichiarazioni di ieri dei sindaci di Rimini e Santarcangelo, Jamil Sadegholvaad e Filippo Sacchetti, sullo ... altarimini.it Grazie a un'iniziativa dell'Università Statale, sorgerà presto a Milano il primo Museo della Filosofia: uno spazio innovativo dedicato al pensiero critico e a questioni di stretta attualità, come l’intelligenza artificiale e il futuro della comunicazione. x.com Grazie a un'iniziativa dell'Università Statale, sorgerà presto a Milano il primo Museo della Filosofia: uno spazio innovativo dedicato al pensiero critico e a questioni di stretta attualità, come l’intelligenza artificiale e il futuro della comunicazione. - facebook.com facebook