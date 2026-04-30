Guida con patente revocata | denunciato 42enne a Cassino

Durante la notte a Cassino, i Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio. Tra le attività svolte, è stato denunciato un uomo di 42 anni che guidava con la patente revocata. Le verifiche hanno portato anche ad altri controlli e accertamenti per mantenere la sicurezza nella città. Nessun altro dettaglio sui risultati delle operazioni o sulle eventuali altre persone coinvolte.

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nella città di Cassino. Nel corso della notte, i militari della locale Stazione hanno intensificato le verifiche per garantire sicurezza e rispetto delle norme.Fermato alla guida senza patenteDurante un controllo in via.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Alla guida con la patente revocata da sei anniAlla guida con la patente revocata dal 2020, fugge a un controllo della polizia locale di Jesolo: multa e veicolo sottoposto a fermo per 3 mesi. Leggi anche: Alla guida con patente falsa. Scoperto e denunciato Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Guidava con la patente revocata 12 anni fa: multa da 5mila euro. Il 50enne era stato fermato per un semplice controllo; Automobilisti ubriachi, droga e armi: denunce, segnalazioni e patenti ritirate; Fasano (BR), controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per alcol alla guida e droga; Controlli straordinari a Fasano: denunce, segnalazioni e patenti ritirate. Revoca della patente di guida, Nuove regole 2026: quando scatta in automaticoNuove regole per la revoca della patente di guida in Italia, i cambiamenti recenti dopo le nuove sentenze degli anni Venti ... missionline.it Patente revocata per misure di prevenzione: senza riabilitazione niente ritorno alla guidaIl Consiglio di Stato chiarisce l’art. 120 C.d.S.: dopo la revoca della patente per misure di prevenzione, il triennio non basta senza riabilitazione. diritto.it La Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, afferma in una dichiarazione che l'unico posto possibile per gli americani nel Golfo Persico "è sul fondo delle sue acque": lo riporta la tv di stato. Khamenei in occasione della Giornata nazionale iraniana del G - facebook.com facebook È disponibile la video guida per nuovi beneficiari di Assegno sociale. Il servizio personalizzato e interattivo viene erogato automaticamente dopo l'accoglimento della domanda e resta disponibile per sei mesi rb.gy/67dpcz rb.gy/on2s7b Inps Comunic x.com