Guida con patente revocata | denunciato 42enne a Cassino

Da frosinonetoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte a Cassino, i Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio. Tra le attività svolte, è stato denunciato un uomo di 42 anni che guidava con la patente revocata. Le verifiche hanno portato anche ad altri controlli e accertamenti per mantenere la sicurezza nella città. Nessun altro dettaglio sui risultati delle operazioni o sulle eventuali altre persone coinvolte.

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nella città di Cassino. Nel corso della notte, i militari della locale Stazione hanno intensificato le verifiche per garantire sicurezza e rispetto delle norme.Fermato alla guida senza patenteDurante un controllo in via.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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