Alla guida con patente falsa Scoperto e denunciato

Un automobilista straniero è stato fermato sulla via Romana a Lucca e denunciato perché guidava con una patente falsa. La Polizia Locale ha controllato il veicolo e ha scoperto che la patente di guida non era autentica. L’uomo circolava con una targa italiana, ma i controlli hanno rivelato il documento contraffatto. La scoperta ha portato alla sua denuncia e al sequestro del mezzo. Questa vicenda si aggiunge a una serie di casi simili nella zona, dove le forze dell’ordine intensificano i controlli.

Ancora un caso di guida con patente falsa. E’ successo nei giorni scorsi, sulla via Romana, dove un automobilista straniero è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Lucca che gli hanno contestato la falsità della patente di guida con la quale circolava con mezzo con targa italiana. Si tratta di un uomo di nazionalità georgiana, regolarmente soggiornante sul territorio italiano, che ha esibito una patente di guida russa. Alcuni particolari hanno però insospettito gli agenti che a un controllo più accurato hanno costatato la falsità del titolo. Il conducente è stato denunciato immediatamente per concorso in falsità materiale, il documento contraffatto è stato ritirato, e l’uomo è stato sanzionato per guida senza patente con un ammenda di oltre 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla guida con patente falsa. Scoperto e denunciato Nonantola, sorpreso alla guida con una patente falsa e denunciatoMartedì 20 gennaio a Nonantola, durante un normale controllo di polizia, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara ha fermato un veicolo in transito. Fermato ancora alla guida con una patente falsa: denunciato 38enneDurante un normale controllo in via Ongaro a Verona, gli agenti della polizia locale hanno fermato un uomo di 38 anni alla guida di una Nissan. TENÍA 77 MULTAS: La tensa detención de conductor por patente falsa - Contigo en la Mañana Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alla guida con la patente revocata da sei anni; Guida la moto con un tasso alcolemico da record e la patente sospesa: condannato; Guidavano senza patente o con patente falsa: fermati e denunciati dalla Polizia locale; Rinnovare la patente scaduta: quanto costa e come fare. Trovato positivo alla cocaina alla guida dell’auto, annullata la sospensione della patenteIl giudice di Pace di Palermo Annamaria Mantegna ha annullato il provvedimento di sospensione della patente per due anni nei confronti di un automobilista che era risultato positivo al test […] ... blogsicilia.it Alla guida con la patente falsa, fermato sulla via RomanaNegli ultimi mesi l'intensa attività da parte degli agenti della polizia locale hanno denunciato ben 10 persone per i reati in materia di falso documentale ... luccaindiretta.it Guida alpina cresciuta a San Pietro Val d'Astico, ha scoperto proprio lì la passione per l'arrampicata. Nel 2015 è entrato a far parte del "Gruppo roccia 4 gatti", composto dai più forti rocciatori della zona. Dal 2017 al 2019 ha collaborato con il team che ha realiz facebook