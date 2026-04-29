Oggi pomeriggio, in piazza Ferrarese a Bari, si è svolta una manifestazione organizzata dalle associazioni studentesche Zona Franka, Udu e Uds. Il presidio antimafia ha visto la partecipazione di cittadini e studenti, che hanno preso parte all’evento per esprimere il loro dissenso contro la criminalità organizzata. L’iniziativa si è svolta a pochi passi dal centro della città, attirando l’attenzione di chi si trovava in zona.

Un presidio antimafia organizzato dalle associazioni studentesche baresi Zona Franka, Udu e Uds è stato organizzato oggi pomeriggio in piazza Ferrarese, a pochi passi dalla città vecchia dove ieri sera c'è stata un'altra sparatoria. Nei giorni scorsi altri agguati legati a faide tra clan mafiosi hanno coinvolto la città ed è per questo che «come organizzazioni studentesche - dicono gli organizzatori - sentiamo il dovere di non restare in silenzio. Oggi siamo in piazza per lanciare un segnale forte e chiaro: Bari non ha e non tornerà ad avere paura delle mafie». «Quello che è accaduto ieri nella città vecchia di Bari non è un episodio isolato, ma l'ennesimo segnale di una spirale di violenza che continua a riemergere con sempre più frequenza nei nostri quartieri» dicono gli studenti.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, manifestazione in piazza contro la mafia: «Non avremo paura»

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