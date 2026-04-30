La Banca centrale europea sta osservando da vicino gli effetti del conflitto in Medio Oriente sull’economia dell’area euro. Secondo quanto comunicato, la crescita economica e la stabilità finanziaria potrebbero essere influenzate dalla durata delle tensioni che stanno determinando un aumento dei prezzi dell’energia. La situazione attuale rende più complesso il quadro economico, con possibili ripercussioni sui mercati e sui costi di approvvigionamento.

La BCE monitora gli effetti del conflitto in Medio Oriente sull’economia. La crescita e la stabilità dipenderanno dalla durata dello shock energetico Il conflitto inMedio Orientetorna a pesare direttamente sull’economia europea. La Banca Centrale Europea (BCE), n un comunicato diffuso dopo lariunione di politica monetaria a Francoforte, evidenzia come la guerra abbia provocato unbrusco aumento dei prezzi dell’energia, con effetti immediatisull’inflazione. Secondo l’istituto guidato da Christine Lagarde, le conseguenze a medio termine restano però incerte e dipenderanno da diversi fattori. Tra questi, soprattutto laduratadel conflitto e l’intensità dello shock energetico: più a lungo i prezzi resteranno elevati, più significativo sarà l’impatto sull’economia realee sulledinamiche inflazionistiche complessive.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Guerra in Medio Oriente e caro energia: la BCE avverte sui rischi

Notizie correlate

La Bce lascia i tassi invariati. Lagarde: “Rischi dalla guerra in Medio Oriente ma attrezzati contro lo shock”La Bce lascia i tassi invariati, ma avverte sui rischi crescenti legati alla guerra in Medio Oriente: inflazione spinta dall’energia e crescita più...

Borsa, Milano sale tra l’energia e i nuovi rischi in Medio Oriente? Cosa sapere Milano sale dello 0,35% tra l'avanzamento di Saipem e il rialzo del petrolio.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Telefonata Trump-Putin su Iran e nucleare. Sumud Flottilla intercettata al largo di Creta; Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Guerra in Iran e Medio Oriente, 21 aprile; Medio Oriente, guerra senza sbocchi: negoziati fragili e conflitti destinati a durare.

È finita la guerra in Medio Oriente?È entrata in una fase diversa, di logoramento economico, in cui i bombardamenti sono sospesi e le trattative stentano, almeno per ora ... ilpost.it

Medio Oriente, Trump: 'La tempesta sta arrivando'. Oggi briefing sui nuovi piani di azione in IranIl presidente degli Stati Uniti Trump, dopo aver postato una mappa di Hormuz diventata 'Stretto di Trump, ha ricondiviso su Truth un'immagine con il messaggio 'The storm is coming, la tempesta sta arr ... ansa.it

MEDIO ORIENTE | Mojtaba Khamenei afferma in una dichiarazione che l'unico posto possibile per gli americani nel Golfo Persico "è sul fondo delle sue acque". Secondo la Guida Suprema dell'Iran la "nuova gestione" dello Stretto di Hormuz da parte di Teher - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l'Iran dai comandanti, a partire dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, a conferma che il tycoon ha in s x.com