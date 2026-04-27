Borsa Milano sale tra l’energia e i nuovi rischi in Medio Oriente

La Borsa di Milano ha chiuso la giornata con un aumento dello 0,35%, spinta dall'incremento di Saipem e dall'andamento positivo del prezzo del petrolio. I mercati sono stati influenzati dalle tensioni in Medio Oriente e dai recenti dati pubblicati dalle banche centrali. Gli investitori hanno mostrato attenzione verso queste variabili, che hanno contribuito a muovere i prezzi delle azioni e delle materie prime.

? Cosa sapere Milano sale dello 0,35% tra l'avanzamento di Saipem e il rialzo del petrolio.. Le tensioni in Medio Oriente e i dati delle banche centrali guidano i mercati.. Milano registra un avanzamento dello 0,35% in una sessione di borsa europea caratterizzata dalla tenuta dei listini, mentre i mercati statunitensi mostrano segnali contrastanti con il Dow Jones in crescita dello 0,1% e il Nasdaq in flessione dello 0,2%. Il quadro finanziostante vede Madrid guidare i guadagni con uno 0,4%, seguita a breve distanza da Francoforte e dalla piazza milanese, entrambe in rialzo dello 0,35%. Parigi mostra una variazione minima dello 0,05%, mentre Londra chiude in territorio negativo con un calo dello 0,15%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa, Milano sale tra l’energia e i nuovi rischi in Medio Oriente DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT! Notizie correlate Leggi anche: “Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” Giovedì 5 marzo a Milano l’incontro con Pejman Abdolmohammadim docente e visiting scholar del Centro per gli Studi sul Medio Oriente dell’Università di Berkeley Escalation in Medio Oriente: attacchi iraniani nel Golfo e nuovi scontri tra Israele e HezbollahEscalation in Medio Oriente: attacchi iraniani nel Golfo e scontri tra Israele e Hezbollah La tensione in Medio Oriente continua a crescere mentre il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Listini europei ancora in rosso con nuovi negoziati Usa-Iran più lontani, a Milano corre Eni; Borse deboli e petrolio in risalita tra stallo Iran e attesa Big Tech. Adidas vince con Sawe; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,5% appesantito da Avio, Stellantis e Fincantieri. Spread a 80 punti; Borsa Milano negativa pesa stallo Medio Oriente, giù difesa, banche, bene Stm. Borsa: l'Europa sale e guarda alle banche centrali, Milano +0,3%Le Borse europee sono in cauto rialzo mentre si attendono sviluppi dal Medio Oriente, dopo la proposta di accordo dell'Iran agli Stati Uniti che prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz. (A ... ansa.it Borsa: l'Europa debole tra Medio Oriente e trimestrali(ANSA) - MILANO, 27 APR - Le Borse europee proseguono deboli mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente dopo la proposta dell'Iran agli Stati Uniti, in particolare sulla riapertura dello stretto ... msn.com La BoJ valuta l’impatto del conflitto in Medio Oriente e dell’inflazione crescente sull’economia giapponese, mentre lo yen si avvicina a livelli critici e i mercati attendono segnali sulla politica monetaria - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Il dolore attraversa tutta la Terra Santa ma le situazioni "non sono tutte identiche". Non si può "stilare una graduatoria della sofferenza" ma "esiste una differenza tra chi esercita il potere e chi lo subisce, tra chi governa e chi è governato, tra c x.com