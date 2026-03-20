La Bce lascia i tassi invariati Lagarde | Rischi dalla guerra in Medio Oriente ma attrezzati contro lo shock

La Bce ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, mentre la presidente ha dichiarato che ci sono rischi crescenti legati alla guerra in Medio Oriente. La sua dichiarazione fa riferimento alla possibilità di inflazione alimentata dai prezzi dell'energia e a una crescita economica più debole, in un quadro di incertezza che dipende dalla durata e dall’intensità del conflitto.

La Bce lascia i tassi invariati, ma avverte sui rischi crescenti legati alla guerra in Medio Oriente: inflazione spinta dall’energia e crescita più debole delineano uno scenario incerto, condizionato dalla durata e dall’intensità del conflitto. Allo stesso tempo, Francoforte si dice “ben posizionata e determinata” ad affrontare eventuali shock. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha confermato, come previsto, i tre tassi di riferimento: depositi al 2,00%, rifinanziamento principale al 2,15% e prestiti marginali al 2,40%. Una decisione presa all’unanimità, dopo “una discussione approfondita”, come ha sottolineato la presidente Christine Lagarde. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Bce lascia i tassi invariati. Lagarde: “Rischi dalla guerra in Medio Oriente ma attrezzati contro lo shock” Articoli correlati Leggi anche: La Bce lascia i tassi invariati La Bce lascia i tassi di interesse invariatiIl Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso oggi di mantenere invariati i suoi tre tassi di interesse di riferimento. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medio Oriente Temi più discussi: Bce lascia i tassi invariati, pesa la guerra in Medio Oriente, inflazione più alta; Guerra in Iran incide concretamente sull'inflazione, avverte Lagarde della Bce; La Bce lascia i tassi d’interesse invariati al 2% come da previsioni; La guerra in Iran spinge l’inflazione. La BCE lascia invariati i tassi, ma possibili nuovi aumenti futuri. La Bce lascia i tassi al 2%. Ma avverte: con la guerra in Iran rischi al rialzo per l’inflazioneIl consiglio direttivo: impatto rilevante sull’inflazione a breve termine a causa dell’energia. Lagarde: siamo ben posizionati per affrontare lo shock. Salgono le attese di mercato per rialzi dei tass ... milanofinanza.it La Bce lascia i tassi d’interesse invariati al 2% come da previsioniOggi a Francoforte si è tenuta la riunione del Consiglio direttivo della Bce con la consueta decisione sui tassi d’interesse. La Banca centrale europea mantiene, come atteso, i tassi d'interesse fermi ... tg24.sky.it ANSA.it. . MEDIO ORIENTE | Giornalisti russi feriti in Libano da un bombardamento. Colpita la crew della televisione di Stato RT. Mosca: "Non è stato un incidente" #ANSA - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Da South Pars a Ras Laffan, la mappa dei siti petroliferi colpiti. Uno scenario bellico mai visto prima #ANSA x.com