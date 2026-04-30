Guber Banca vola nel 2025 | utile a 23,5 mln e solidità record

Guber Banca ha approvato il bilancio 2025, con un utile netto di 23,5 milioni di euro. Il coefficiente CET1 si attesta al 27%, superando di 10 punti la media delle banche italiane. Questi dati mostrano una solidità finanziaria superiore alla media del settore.

? Cosa sapere Guber Banca approva bilancio 2025 con utile netto di 23,5 milioni di euro.. Il coefficiente CET1 al 27% supera di 10 punti la media bancaria italiana.. L’assemblea degli azionisti di Guber Banca S.p.A. ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025, confermando un utile netto di 23,5 milioni di euro e una solidità patrimoniale che distanzia sensibilmente la media del settore bancario nazionale. I dati presentati durante l'incontro mostrano un percorso di espansione diversificata in un macroeconomico dinamico, con un ritorno sull'equity (ROE) che si è attestato al 15,9%. Solidità patrimoniale e gestione dei margini: i pilastri del bilancio 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

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