Gruppo Scout raccolta fondi per i lavori

Un gruppo scout ha avviato una campagna di crowdfunding per finanziare i lavori di rifacimento del tetto della loro sede. La struttura è stata danneggiata da infiltrazioni d’acqua che hanno compromesso alcune parti dell’edificio. La raccolta fondi mira a coprire le spese necessarie per riparare il tetto e garantire la sicurezza e l’uso continuato della sede. La campagna è aperta a contributi da parte di singoli e aziende.

Una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi necessari al rifacimento del tetto della sede scout, messa a rischio da gravi infiltrazioni d’acqua. "Da più di 50 anni le attività si svolgono in una dimora storica nel cuore di Sesto, in via Cavour, un luogo che negli anni è stato curato e mantenuto grazie all’impegno dei volontari e della comunità scout - raccontano i membri dell’associazione sestese -. Negli ultimi tre anni, tuttavia, la situazione della struttura è peggiorata: le infiltrazioni sono diventate sempre più frequenti, arrivando ad allagare le stanze dove si svolgono le attività e causando danni a pareti e controsoffitti. Nonostante numerosi interventi di manutenzione e riparazioni realizzati con le sole forze del gruppo, oggi è necessario un intervento strutturale".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gruppo Scout, raccolta fondi per i lavori How to Prepare for Series A Funding (The Ultimate Legal Checklist) Notizie correlate La comunità Kayros si allarga. Via alla raccolta fondi per i lavoriKayros si allarga e lancia la raccolta fondi per ampliare la comunità: servono 115mila euro. Il campetto del Tricalle rinasce a nuova vita nel nome di Michael Luciani, attiva una raccolta fondi per i lavori“Abbiamo pensato – spiega Andrea Fornarelli, presidente dell'associazione - che riportare il sano sport nel rione del Tricalle fosse una priorità... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gruppo Scout, raccolta fondi per i lavori; Sesto, gli scout lanciano una raccolta fondi per rifare il tetto della sede; Sesto San Giovanni, la raccolta fondi per salvare la sede degli scout; Il 25 aprile nella Villa comunale pranzo di Primavera con gli scout. Gruppo Scout, raccolta fondi per i lavoriEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Base scout danneggiata. Raccolta fondiSi fanno sentire ancora gli effetti del maltempo che ha colpito la Franciacorta, in particolare Gussago, due settimane fa. La fondazione San Giorgio onlus ha avviato una raccolta fondi per rimettere ... ilgiorno.it Gruppo Scout Ovada 1 - facebook.com facebook