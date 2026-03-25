La comunità Kayros si allarga Via alla raccolta fondi per i lavori

La comunità Kayros ha avviato una campagna di raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere 115mila euro necessari per ampliare le strutture e sostenere nuovi progetti. La richiesta di contributi è stata pubblicata online e si rivolge a sostenitori e donatori interessati a supportare le attività e lo sviluppo del gruppo. Finora, non sono stati ancora raggiunti i fondi richiesti.

Kayros si allarga e lancia la raccolta fondi per ampliare la comunità: servono 115mila euro. Il progetto decolla dopo la convenzione con il Comune che ha affidato alla realtà di don Claudio Burgio gli spazi dell’ex Enel, attaccati alla struttura, dove ci saranno nuove residenze "per restituire dignità ai ragazzi". Oggi, gli ospiti, minori in difficoltà, sono 49. Nasce tutto dalla concessione per affidare due abitazioni e un magazzino per 40 anni per i quali la comunità - unica a rispondere alla chiamata dell’Amministrazione - ha messo sul piatto 1,27 milioni. Adesso servono soldi per il restyling. Il progetto nel panorama del terzo settore segna un passaggio importante non solo dal punto di vista strutturale, ma anche culturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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