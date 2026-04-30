Dopo aver incontrato Borras per discutere delle opportunità dei giovani, Marcello Castellini è tornato a Pian di Massiano per ricordare Luchini. Recentemente, si è recato in sede per affrontare alcuni temi legati al futuro dei più giovani, mentre in un altro momento ha espresso soddisfazione per la chiamata ricevuta. La visita si è conclusa con un ricordo dedicato a Luchini, figura importante nel contesto locale.

Dopo aver fatto tappa in sede per parlare con Borras del futuro dei giovani, Marcello Castellini è tornato a Pian di Massiano per ricordare Luchini. "Quando arrivavi a Perugia i primi colloqui erano con i dirigenti, poi conoscevi Renzo e Alberto (Tomassini, ndr), due figure chiave. Luchini ha vissuto per la famiglia e per il Perugia. Parlare di ricordo è triste, perché vuol dire che non c’è più. Ma è giusto intitolare a Renzo una zona dello stadio, come è stato lo stadio per Curi e la curva a Mimmo". Parliamo invece del suo contatto con il Perugia.. "Con Hernan Borras è un po’ che ci stiamo parlando, non posso dire ci sia amicizia ma c’è comunque un rapporto splendido.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grifo-giovani, Castellini il valore aggiunto: "Felice per la chiamata, non si può sbagliare"

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