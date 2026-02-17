Rugani si presenta | Fiorentina scelta d’istinto Sarò il valore aggiunto di Vanoli
Daniele Rugani si presenta come nuovo giocatore della Fiorentina dopo aver scelto la squadra per istinto, determinato a rafforzare la linea difensiva. La decisione arriva in un momento cruciale della stagione, con Rugani che promette di portare esperienza e solidità alla squadra di Vanoli. La sua presenza rappresenta un elemento importante per affrontare le ultime partite, con l’obiettivo di migliorare la compattezza del reparto difensivo.
La Fiorentina di Paolo Vanoli accoglie ufficialmente Daniele Rugani, un innesto di spessore e carisma per blindare la retroguardia viola in vista della volata finale di stagione. Durante la presentazione ufficiale al Franchi, il difensore toscano ha ripercorso i momenti convulsi che lo hanno portato a lasciare la Juventus, sottolineando come la scelta di vestire la maglia gigliata sia figlia di una precisa volontà di rilancio professionale. A 31 anni, Rugani non si considera affatto un comprimario, ma un elemento capace di portare in dote quell’esperienza internazionale necessaria per compiere il definitivo salto di qualità. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
