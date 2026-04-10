Nel mercato rossonero si discute molto sulle possibili scelte per l’attacco. Tra i nomi circolati, spicca quello di un attaccante polacco che potrebbe arrivare a parametro zero. Al momento, la società sta valutando se questa opzione sia più vantaggiosa rispetto all’acquisto di giovani promesse. Le trattative continuano e la decisione finale dovrebbe essere presa a breve, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

Il Milan ha un grande obiettivo da non sbagliare nella prossima sessione di calciomercato: serve una prima punta che alzi il livello degli scorsi anni. Da troppo al Diavolo manca un numero 9 che sia di caratura internazionale, un vero centravanti che sposti gli equilibri e sia in grado di decidere le gare più difficili. Un nome che rispecchia queste caratteristiche è quello di Robert Lewandowski, che a meno di sorprese dovrebbe lasciare a zero il Barcellona il prossimo giugno. I costi per lui non sarebbero bassi, soprattutto perché si tratta di un attaccante che ad agosto compirà 38 anni. Ma visti gli altri nomi accostati al Milan, sarebbe meglio puntare su una certezza come il polacco? Proviamo a dare una risposta al quesito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il colpo in attacco non si può sbagliare: Lewandowski a zero conviene più dei giovani bomber?

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