A Gricigliana sono stati completati i lavori per l'installazione della rete del metano, del valore di circa 370 mila euro, lungo circa 1.850 metri. Contestualmente, sono stati rifatti i tratti di strada di via Gricigliana e via della Dogana, ripristinando così la viabilità locale. I lavori sono terminati e le strade sono state ripristinate in condizioni ottimali.

? Cosa sapere A Gricigliana conclusi lavori per rete metano da 370mila euro su 1.850 metri.. Il rifacimento stradale di via Gricigliana e via della Dogana ripristina la viabilità locale.. A Gricigliana, nel comune di Cantagallo, le strade via Gricigliana e via della Dogana sono tornate percorribili dopo che i lavori di rifacimento dell’asfalto hanno chiuso il cantiere aperto per la posa della nuova rete del gas metano. Il ripristino delle carreggiate segna il termine di un intervento tecnico iniziato con l’obiettivo di portare l’energia combustibile direttamente nelle case della frazione montana. Il progetto infrastrutturale, che ha il coinvolgimento operativo di Centria, parte del gruppo Estra, ha permesso di estendere il servizio a 24 nuove utenze domestiche attraverso un tracciato lungo circa 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gricigliana: arriva il metano e tornano le strade in perfetto stato

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